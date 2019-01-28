Росія досі не надала офіційних даних про стан поранених українських військових – Геращенко

Російська сторона досі не надала офіційної інформації про стан здоров’я трьох поранених українських моряків, заявляє перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

Із посиланням на дані Міністерства закордонних справ України вона підтвердила інформацію про переведення поранених військових із медсанчастини СІЗО «Матроська тиша» до слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві, де утримують решту полонених українських моряків.

«Російська влада заявила, що певний час «вони будуть на карантині». Українські консули вже добиваються зустрічі з ними і сподіваються, що до кінця тижня зможуть особисто побачити хлопців. Російська сторона й досі не надала офіційної інформації про стан здоров’я поранених, ігноруючи Женевські Конвенції і норми міжнародного гуманітарного права», – написала Геращенко у Facebook 28 січня.

27 січня про переведення поранених моряків до «Лефортова» повідомила російська активістка та волонтерка Вікторія Івлєва. Згодом інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов.

Раніше суд у Москві продовжив термін утримання під вартою для всіх 24 захоплених українських військових до квітня. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Самі моряки, як і Українська держава, вважають себе військовополоненими. Звільнити їх вимагають США і Євросоюз.