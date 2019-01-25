Звільнення українських моряків зменшило б напруження «найефективніше» – генсекретар НАТО

Представники НАТО закликали Москву до негайного звільнення 24 українських моряків, захоплених російськими силовиками, бо саме це стало б «найефективнішим кроком» до деескалації напруження, яке створила Росія поблизу Керченської протоки. Про це за результатами засідання Комісії НАТО-Росія 25 січня в Брюсселі повідомив керівник НАТО Єнс Столтенберґ.

«Держави-союзниці закликали Росію негайно звільнити моряків, бо це, вочевидь, стало б найефективнішим шляхом для деескалації ситуації та зменшення високого напруження в й навколо України, й особливо в Чорноморському регіоні, які ми спостерігаємо», – заявив керівник Альянсу.

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Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, 29 країн НАТО також закликали до відновлення свободи навігації у Керченській протоці й Азовському морі й поваги з боку Росії до української територіальної цілісності, включно із територіальними водами України.

«Поєднання незаконної анексії Криму, побудова Керченського мосту та намагання Росії втручатися й перешкоджати руху суден в Азовське море і в зворотному напрямку створює нові напруження й проблеми», – зауважив голова Північноатлантичного союзу.

Напруженість у регіоні Керченської протоки, в якій, відповідно до українсько-російської угоди і міжнародного морського права, має існувати свобода судноплавства, але яку фактично з часу окупації Криму наразі контролює Росія, різко зросла після 25 листопада 2018 року.

Тоді Росія в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі, коли ті намагалися пройти протокою з Чорного в Азовське море.

Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Києві також анонсували наступні спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку, можливо, з міжнародними спостерігачами на борту.