Американські сенатори закликали Трампа посилити військову допомогу Україні

Близько 70 сенаторів США закликали президента США Дональда Трампа посилити військову допомогу Україні. Про це повідомили в посольстві України в Сполучених Штатах.

«У документі, внесеному до порядку денного Конгресу поточного скликання групою у складі майже семи десятків сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, законодавці наполегливо закликають Президента США скористатися положеннями закону про “Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони” для посилення потенціалу Збройних Сил України та надати через відповідні програми Державного департаменту і Пентагону додаткову безпекову підтримку нашій державі, особливо з метою зміцнення морських спроможностей України попереджувати та відбивати подальшу російську агресію», – ідеться в повідомленні.

Сенатори також закликають президента провести спільну з союзниками операцію для забезпечення свободи навігації у Чорному морі, що продемонструвати підтримку «міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх домовленостей та принципу безпечного проходження суднами Керченською протокою і Азовським морем».

«Сенатори звертаються до НАТО із закликом посилити присутність та спроможності Альянсу у Чорному морі, у тому числі щодо моніторингу ситуації на морі та берегової оборони. Окремо законодавці закликають союзників і партнерів у Європі відмовити кораблям російських ВМС у заходженні в їхні порти для поповнення запасів та дозаправки. У документі наголошується на тому, що санкції проти РФ, які є безпосереднім наслідком дій влади цієї країни, залишатимуться чинними та посилюватимуться, доки російська поведінка належним чином не зміниться», – зазначили у посольстві.

Сенатори також привітали і підтримали резолюцію Європарламенту від 12 грудня минулого року, яка засуджує агресію Росії у Керченській протоці та закликає до скасування «Північного потоку – 2» через його загрозу енергетичній безпеці Європи.

Напруженість у регіоні Керченської протоки, в якій, відповідно до українсько-російської угоди і міжнародного морського права, має існувати свобода судноплавства, але яку фактично з часу окупації Криму наразі контролює Росія, різко зросла після 25 листопада 2018 року. Тоді Росія в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження захопила в міжнародних водах поблизу Керченської протоки 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і три їхні кораблі, коли ті намагалися пройти протокою з Чорного в Азовське море. Дії Росії викликали різку критику в багатьох країнах, у першу чергу в Європі, а також у США, разом із вимогами негайно звільнити моряків. У Києві також анонсували наступні спроби проходу військових кораблів через Керченську протоку, можливо, з міжнародними спостерігачами на борту.