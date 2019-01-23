Комітет ПАРЄ схвалив доповідь щодо ситуації в Азовському морі – омбудсмен

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань політичних відносин та демократії схвалив доповідь щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Як зазначила омбудсмен, у документі йдеться про звільнення захоплених Росією українських моряків, вимогу вільного судноплавства, засудження побудови мосту через Керченську протоку.

«Доповідь з цієї ситуації розглядалася і була схвалена, разом із запропонованими поправками народного депутата України, члена української делегації у ПАРЄ Олексія Гончаренка, в Комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин та демократії», – розповіла Денісова.

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Вона уточнила, що доповідь підтримали всі члени комітету, крім одного.

«Обговорюючи ключові питання, з’ясувалося, що в тексті документу статус українських військовополонених не зазначається, а є лише поняття «моряки». У зв’язку з цим, після зустрічі з Сільвією Арзіллі ці питання було донесено до члена української делегації у ПАРЄ Олексія Гончаренка. У свою він чергу зазначив, що 23 січня це питання буде опрацьовуватися», – пояснила Денісова.

У Страсбурзі 21 січня стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Планувалося прийняття резолюції, які стосуються діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів. Окрім того, альянс запланував провести дебати стосовно протидії уникненню покарання особам, на яких накладено санкції за «списком Магнітського».

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На 24 січня заплановані дебати: «Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці».

Російська делегація у сесії участь не братиме.