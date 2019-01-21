На сесію ПАРЄ полетіли родичі полонених українських моряків – Денісова

Сестра полоненого українського військового Дениса Гриценка та батько Василя Сороки вилетіли до Стасбурга для участі у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Ми розповімо усій світовій спільноті про наших хлопців, які перебувають у російському полоні. Закликаємо допомогти та посилити тиск на РФ, аби там дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права. Докладемо максимум зусиль, щоб увесь світ звернув увагу на цю проблему, та наші моряки скоріше повернулися додому», – написала вона у Facebook.

Окрім того, як заявляє Денісова, цього разу з делегацією приїде її представник Олег Трохименко та адвокат Микола Полозов.

Також, як повідомляється, до Страсбурга вилетіли українські правозахисники, які мають намір 23 січня провести в рамках сесії ПАРЄ прем’єру фільму «Заручники Путіна: українські політв’язні Кремля».

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У Страсбурзі 21 січня стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Планувалося прийняття резолюції, які стосуються діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів. Окрім того, альянс запланував провести дебати стосовно протидії уникненню покарання особам, на яких накладено санкції за «списком Магнітського».

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На 24 січня заплановані дебати: «Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці».

Російська делегація у сесії участь не братиме.