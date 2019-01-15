«Суди» над українськими військовими в Росії неприйнятні – голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає неприйнятними суди над українськими військовополоненими в Москві. Таку заяву він зробив під час свого візиту до України 15 січня.

«Так звані «судові слухання», які тривають зараз у Москві, неприйнятні. Ми вимагаємо відпустити всіх членів екіпажу. Вимагаємо, щоб Росія забезпечила вільне судноплавство, як це передбачено міжнародними угодами», – заявив Лінкявічус.

Він додав, що Азовське море не є внутрішніми водами Росії, а також що поточна позиція Кремля не сприятиме послабленню санкцій.

«Всі санкції, які запровадив Євросоюз, залишаться чинними, доки причини їх запровадження не будуть ліквідовані. Але ми не бачимо такої перспективи в найближчому майбутньому», – визнає голова литовського МЗС.

Лінас Лінкявічус разом із колегами з Польщі, Естонії та Латвії перебуває в Україні з робочим візитом. В ході відвідин голови дипломатичних відомств планували відвідати Маріуполь, однак не змогли туди дістатись через погодні умови.

Станом на вечір 15 січня Лефортовський суд у Москві подовжив до 24 квітня арешт вже 16 українським військовополоненим.

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Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​