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15 Січень 2019, Київ 13:57
Новини | Суспільство

У Москві відмовилися передавати до військового суду справу захоплених українських моряків

Акція підтримки захоплених ФСБ Росії біля берегів Криму українських військових моряків і українських політв'язнів. Київ, Майдан незалежності, 17 грудня 2018 року

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Судді Лефортовського районного суду Москви Альбіна Галімова і Сергій Рябцев відмовили у клопотанні захисту на зміну підсудності справи восьми захоплених українських військових. Захист просив перенести розгляд подовження арешту до військового суду, посилаючись на Женевську конвенцію, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше всі 24 захоплених Федеральною службою безпеки Росії біля берегів Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

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Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Полонених моряків України захищають 30 адвокатів, ще 4 в резерві – омбудсмен (відео)
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Полонених моряків України захищають 30 адвокатів, ще 4 в резерві – омбудсмен (відео)

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