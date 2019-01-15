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15 Січень 2019, Київ 18:31
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Полонені моряки України. Росія продовжує арешт

Полонені моряки України. Росія продовжує арешт
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Російські судді 15 січня відмовилися передавати до військового суду справу захоплених в Керченській протоці українських моряків, натомість їм продовжують арешти і судять як цивільних осіб. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Про українських моряків у програмі «Ваша Свобода» говорили кореспондентка московського бюро Радіо Свобода Наталія Джанполадова, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир та адвокат Ілля Новіков.

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