Полонені моряки України. Росія продовжує арешт

Російські судді 15 січня відмовилися передавати до військового суду справу захоплених в Керченській протоці українських моряків, натомість їм продовжують арешти і судять як цивільних осіб. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Про українських моряків у програмі «Ваша Свобода» говорили кореспондентка московського бюро Радіо Свобода Наталія Джанполадова, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир та адвокат Ілля Новіков.