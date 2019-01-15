Суд у Москві продовжив арешт вісьмом захопленим українським морякам

Лефортовський районний суд столиці Росії Москви 15 січня продовжив арешт вісьмом із 24-ох захоплених російськими силовиками українським морякам, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Матрос «Яни Капу» Євген Семидоцький, старший матрос «Нікополя» Андрій Оприско, матрос «Нікополя» Сергій Цибізов, командир «Бердянська» Роман Мокряк, старший матрос «Яни Капу» Володимир Терещенко, старший матрос «Бердянська» Богдан Головаш, капітан-лейтенант «Нікополя» Сергій Попов і мічман «Яни Капу» Андрій Шевченко перебуватимуть у СІЗО до 24 квітня.

Засідання суду відбуваються у закритому режимі за клопотанням Федеральної служби безпеки Росії. Російський суд планує 15 січня розглянути питання про продовження арешту всіх 24 полонених українців.

Українських моряків звинувачують в порушенні державного кордону. Україна і самі моряки визнають себе військовополоненими.

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Раніше судді Лефортовського районного суду Москви Альбіна Галімова і Сергій Рябцев відмовили у клопотанні захисту на зміну підсудності справи українських військових. Захист просив перенести розгляд подовження арешту до військового суду, посилаючись на Женевську конвенцію.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада.