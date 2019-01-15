Москва: родичів захоплених військових «пустили побачитися» – адвокат

Родичів полонених українських військових пустили в зал судового засідання в Лефортовський райсуді Москви. Про це повідомив російський адвокат Олег Єлісєєв.

«Родичів військовополонених моряків пустили в зал судового засідання побачитися», – зазначив він.

Перед цим родичів вивели із приміщень, де проходять судові засідання, оскільки доступ туди було обмежено.

Російські силовики захопили 24 українських моряків на трьох кораблях поблизу Керченської протоки 25 листопада. Українських військових звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.