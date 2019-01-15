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15 Січень 2019, Київ 13:58
Новини | Політика

Москва: родичів захоплених військових «пустили побачитися» – адвокат

У Москві проходить суд над українськими моряками

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Родичів полонених українських військових пустили в зал судового засідання в Лефортовський райсуді Москви. Про це повідомив російський адвокат Олег Єлісєєв.

«Родичів військовополонених моряків пустили в зал судового засідання побачитися», – зазначив він.

Перед цим родичів вивели із приміщень, де проходять судові засідання, оскільки доступ туди було обмежено.

Володимир Терещенко, старший матрос рейдового буксира «Яни Капу», захопленого Росією
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Що ми знаємо про українських полонених моряків?

Російські силовики захопили 24 українських моряків на трьох кораблях поблизу Керченської протоки 25 листопада. Українських військових звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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