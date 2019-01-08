Ми пишаємось вашою мужністю: українські військові проводять флешмоби на підтримку полонених моряків

25 листопада 2018 року російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного моря в Азовське, поверталися назад до Одеси. Українські кораблі силою захопили, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені.

Україна подала до Європейського суду з прав людини заяву проти Росії через порушення прав полонених українських моряків. Українські військові масово виступили на підтримку своїх бойових побратимів. Вони влаштовують різноманітні флешмоби, записують відеозвернення, аби нагадати всім про своїх колег у полоні та привернути увагу до тих, кого незаконно утримають у російських в'язницях.

Одними із перших на підтримку українських полонених моряків виступили військовослужбовці Національної гвардії України Запорізького гарнізону.

В рамках флешмобу вони вони утворили символ українських моряків – якір та розгорнули 100-метровий прапор України. Такий яскравий символ привернув увагу більшості великих ЗМІ та нагадав українцям про моряків у полоні.

Живий якір утворили також українські авіатори.

У Вінниці 80 військовослужбовців із полку імені Івана Богуна утворили живий тризуб.

У Кривому Розі теж робили видовищний флешмоб, але не у формі якоря, а у формі штурвала. Участь в акції взяв особовий склад 21 окремої бригади охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського та місцеві патрульні поліцейські.

Видовищним флешмоб вирішили зробити й у Навчальному центрі НГУ в Золочеві.

А так полонених українських моряків підтримала Друга галицька бригада Національної гвардії України. На Різдво у центрі Рівного військові роздавали кораблики з іменами полонених українських моряків.

Флешмоб із паперовими корабликами запустила організація «Всесвітній рух патріотів України». Акція має назву «Жовто-блакитний кораблик на ялинку».

«Всесвітній рух патріотів України звернувся з ініціативою до українців і на знак солідарності з українськими моряками, захопленими в полон 25 листопада в результаті атаки кораблів Росії в районі Керченської протоки, прикрасити свої будинки й новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами», – стверджують організатори.

Долучились до флешмоба із корабликом на ялинку і в Кривому Розі.

А ось як у Харкові підтримували полонених українських моряків. Військовослужбовці зі східного оперативно-територіального об'єднання НГУ утворили великий військово-морський прапор України.

Одеські курсанти Інституту ВМС підтримали своїх побратимів відеозверненням: «Ми зробимо все від нас залежне, аби звільнити вас із полону агресора».

І це не єдине відео з підтримкою з Одеси!

Усі 24 українські моряки, захоплені в листопаді російськими силовиками біля берегів анексованого Криму, заявили слідству, що є військовополоненими.