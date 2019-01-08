За добу бойовики стріляли один раз – штаб

Протягом доби 8 січня бойовики незаконних збройних угруповань на Донбасі один раз порушили режим тиші, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів жоден військовий не був поранений і не загинув.

Військові запевняють, що дотримуються умов припинення вогню.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про нібито п’ять обстрілів окупованої ним території з боку ЗСУ.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська армія обстріляла район окупованого Первомайська, де нібито знаходилися представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У прес-службі самої СММ відповідної заяви наразі не оприлюднивали.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 08 січня (карта)

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.