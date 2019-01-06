«Поки ми тут, можете спати спокійно»: військові привітали українців із Різдвом та новорічними святами

7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове. На свята, у вихідні дні та за будь-якої погоди українські військові не перестають боронити Донбас від російської агресії. Багато військових підрозділів поділились у соцмережах відео-привітаннями з Різдвом та новорічними святами. Радіо Свобода зібрало найяскравіші з них.

Цьогоріч українські військові демонстрували свої найбільш креативні ідеї у прагненні привітати українців із Новим роком та Різдвом.

«Саме час привітати тих, хто живе на окупованих територіях і з надією чекає на повернення України. Вірте – так буде», – йдеться у привітанні Десятої окремо гірсько-штурмової бригади.

Це не єдине привітання від бригади – крім жителів окупованих територій, військові звернулись і до українців на мирній території.

Також бригада привітала із новорічними святами та Різдвом дітей із прифронтової зони.

Дітей вітали багато підрозділів – військові створили для найменших українців справжнє свято.

Третій окремий полк спеціального призначення також розмістив привітання у соціальній мережі. Вони привітали волонтерів та бойових побратимів.

«Ми просимо Господа, щоб не свистіли кулі, щоб не здригалася від вибухів земля», – військові зі складу Об’єднаних сил привітали українців віршами.

А ось – ще одне привітання від Десятої окремої гірсько-штурмової бригади. Креативний ролик став чи не найбільш популярним привітанням у соцмережах і набрав майже 30 тисяч поширень.

«Маю надію, що Україна стане міцнішою, люди мудрішими. А ми всі будемо щасливими, здоровими і обов’язково повернемося до наших родин», – розповідають українські захисники зі сторінки Військового телебачення.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко також не залишився осторонь – привітав своїх побратимів, українських військовослужбовців.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят, починаючи з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей, це дані ще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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