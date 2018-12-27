Контактна група підтвердила чергове перемир’я на Донбасі

Тристороння контактна група оприлюднила за результатами переговорів шляхом відеоконференції заяву про те, що підтримала чергове перемир’я на Донбасі, цього разу новорічно-різдвяне.

«Тристороння контактна група, з участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України, підтверджує повну відданість постійному припиненню вогню з нагоди новорічних і різдвяних свят, починаючи від 00.01 годин (за київським часом) 29 грудня 2018 року», – мовиться в заяві.

«Сторони мають вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити тривкість режиму припинення вогню. З метою моніторингу сторони також мають забезпечити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в безпечний доступ по всій території України, відповідно до її мандату», – заявила також ТКГ.

Це підтвердження привітали спеціальний представник Організації з безпеки і співпраці в Європі Мартін Сайдік і голова СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан.

Як заявив Сайдік, воно вимагає від обох сторін вжити конкретних заходів: «Мають бути віддані накази припинити вогонь, має дотримуватися дисципліна… Обіцянки, дані людям на сході України, мають бути дотримані».

Апакан, зі свого боку, звернув увагу, що нинішнє перемир’я влаштоване спеціально для того, щоб зменшити ризики для цивільного населення: «Цей час року – час надії і спасіння, коли родини збираються разом… Вони хочуть миру і заслуговують на нього».

Раніше 27 грудня про те, що пропозицію України оголосити таке перемир’я врешті схвалили на відеопереговорах робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ, заявляв представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук. За його словами, цю пропозицію Україна внесла ще на минулому засіданні групи, і були й інші пропозиції, але врешті вдалося домовитися про цю пропозицію Києва.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявляли, що готові дотримуватися цього перемир’я.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.