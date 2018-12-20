Перше засідання ТКГ у 2019 році відбудеться 16 січня – Марчук

Перше засідання Тристоронньої контактної групи у 2019 році відбудеться 16 січня, повідомив представник України в ТКГ Євген Марчук.

За його словами, українська сторона запропонувала в наступному році винести на порядок денний скасування результатів так званих «виборів» в окупованих районах Донбасу, які відбулися 11 листопада та розпуск всіх структур, створених на основі цих виборів.

Під час останнього цьогорічного засідання ТКГ Україна запропонувала встановити пункт СММ ОБСЄ в Керчі.