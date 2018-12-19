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19 Грудень 2018, Київ 16:38
Новини | Політика

Україна запропонувала встановити пункт СММ ОБСЄ в Керчі – Геращенко

«Мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, і на Крим»

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Голова Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук запропонував встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в місті Керчі в анексованому Росією Криму, повідомила представниця України в ТКГ, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, і на Крим, і на ділянки українсько-російського кордону. І запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі», – написала Геращенко.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.

Українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» в порту Керчі в анексованому Росією Криму, 4 грудня 2018 року
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