Україна запропонувала встановити пункт СММ ОБСЄ в Керчі – Геращенко

Голова Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук запропонував встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в місті Керчі в анексованому Росією Криму, повідомила представниця України в ТКГ, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, і на Крим, і на ділянки українсько-російського кордону. І запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі», – написала Геращенко.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.