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Нужно создавать позитивную картину перемен, и это будет наилучшей пропагандой – это советуют литовские дипломаты прифронтовому Мариуполю. Посла атаки России в Керченском проливе группа дипломатов из Балтии посетила Мариупольский порт, чтобы выразить солидарность и понять, что происходит в Керч-Яникальском канале, какие последствия для порта имеет строительство Керченского моста и многосуточные задержки торговых судов.

За два дня пребывания в Мариуполе дипломатическая делегация стран Балтии посетила не только порт, но и ознакомилась с Мариуполем, а также провела встречу со студентами Мариупольского государственного университета, обсудила ряд вопросов с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Куцем и мэром Мариуполя Вадимом Бойченко. Свой визит члены делегации назвали визитом поддержки Украине и Мариуполю после агрессии России в Керченском проливе. Посол Литвы Марюс Януконис отметил, что страны Балтии наряду с ЕС через различные проекты готовы оказывать всяческую поддержку Мариуполю.

Мы, представители прибалтийских стран, считаем, что Россия должна нести ответственность и платить цену за такие действия

«После российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе мы, представители прибалтийских стран, решили нанести визит солидарности. Мы посетили порт, говорили с его директором. То, что в украинские порты не могут заходить торговые суда – большой вызов и порту, и самому городу, и всей экономике. Литва была в числе первых, кто отреагировал на ситуацию в Керченском проливе и ввела персональные санкции. Мы считаем, что Россия должна нести ответственность и платить цену за такие действия», – отметил посол Литвы в Украине.

Представитель штаба ООС полковник Анатолий Людвик доложил обстановку вдоль линии разграничения. Не смотря на активные разговоры по поводу возможной эскалации конфликта и скопления российской военной техники вдоль границы с Украиной, обстановка стабильна, прямых актов агрессии не наблюдается, ситуация находится под контролем.

В районе проведения боевой операции признаков проведения противником наступательных операций не выявлено

«Несмотря на то, что российская сторона продолжает военное обеспечение группировок на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей техникой и боеприпасами, обстановка в районе проведения боевой операции контролируется Объединенными силами. Признаков проведения противником наступательных операций не выявлено», – подвел итог своего выступления Людвик.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что город, не смотря на близость к фронту развивается, бюджет города вырос в три раза по сравнению с 2015 годом. Город уделяет большое внимание безопасности и сотрудничает в этом плане со всеми силовыми структурами. Так же он сказал, что Мариуполь на пороге больших финансовых инвестиций.

В строительство дорог будет инвестировано 33 миллиона евро, будет построена дорога на Запорожье. В строительство завода по очистке воды будет вложено 64 миллиона евро

«В будущем году в строительство дорог будет инвестировано 33 миллиона евро, будет построена дорога на Запорожье. Это стратегическое направление развития для города, учитывая отсутствие транспортной логистики в восточном направлении и напряженной обстановке в Азовском море. В строительство завода по очистке воды будет вложена значительная сумма, правительство Франции уже одобрило помощь для Мариуполя в объеме 64 миллиона евро», – сказал городской глава Мариуполя.

Экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтэкунас отметил позитивные изменения в городе. По его мнению, городу необходимо продвигать историю своего успеха и сделать это можно не только через качественные новости, но и через искусство, проводить выставки, создавать кино, приглашать к себе деятелей искусств из разных стран. В этом направлении Литва готова оказывать Мариуполю помощь.

Нужно создавать позитивную картину перемен в городе. Это будет наилучшей пропагандой

«Очень важно достучаться не только до высоких кабинетов, но и до сердец рядовых европейцев или американцев. Мариуполю и Донецкой области есть, что показать европейцам в плоскости украинской культуры, в том числе и современной. Важна презентация самой страны и продвижение истории ее успеха. Нужно создавать позитивную картину перемен в городе. Это будет наилучшей пропагандой», – сказал Пятрас Вайтекунас.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)