Порошенко заявив, що передав НАТО список причетних до агресії проти українських кораблів

Президент України Петро Порошенко заявив, що передав генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу список російських військових, причетних до агресії проти українських кораблів.

«Росія не має жодної юрисдикції над 24 українськими воїнами, і це підтверджено Женевською конвенцією», – сказав Порошенко під час спільного брифінгу зі Столтенберґом.

Він додав, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню та забезпечити безпеку в регіоні.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували й захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії троє моряків були поранені, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх 24 полонених вивезли до Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.