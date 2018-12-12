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12 Грудень 2018, Київ 17:00
Новини | Політика

У Криму суд відхилив апеляцію на арешт Курбедінова

Суд відхилив апеляцію захисту Курбедінова

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Суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Катерина Тимошенко залишила в силі рішення суду першої інстанції у адміністративній справі адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Інтереси Курбедінова в суді представляли адвокати Ліля Гемеджі і Олексій Ладин.

В задоволенні практично всіх поданих захистом клопотань було відмовлено, повідомили кримськотатарські активісти.

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Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. 11 грудня він вийшов за слідчого ізолятора.

Юрист усі звинувачення відкидає і вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували та захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії деякі моряки отримали поранення, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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