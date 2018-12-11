Курбедінов збирається їхати в Москву, щоб захищати українського моряка

Кримський адвокат Еміль Курбедінов збирається поїхати в Москву, щоб захищати одного з захоплених українських моряків – Богдана Небилицю. Про це він повідомив після виходу з ізолятора тимчасового утримання, де знаходився п’ять діб.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, адвокат зазначив, що має намір бути в Москві вже в п'ятницю, 14 грудня.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року.

Юрист усі звинувачення відкидає і вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

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25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували та захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії деякі моряки отримали поранення, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.