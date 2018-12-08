Курбедінов не зможе ефективно працювати з підзахисними через вилучену техніку – юрист

Техніку, вилучену у заарештованого в Криму адвоката Еміля Курбедінова, повернуть тільки через десять діб. У зв’язку з цим він не зможе організувати ефективний захист на судових процесах, в яких бере участь на наступному тижні. Про це журналісту Антону Наумлюку розповіла юрист Ельвіна Семедляєва, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За її словами, незважаючи на рішення суду повернути всю вилучену техніку, це станеться лише після вступу постанови в силу, тобто через десять днів.

«У постанові в адміністративній справі йдеться, що Курбедінову призначено адміністративне покарання і що йому потрібно повернути всі вилучені при затриманні речі: телефон, комп’ютер і жорсткий диск. На них міститься інформація про всі кримінальні справи, в яких він бере участь, інформація містить адвокатську таємницю. Наступного тижня у нього призначені судові засідання по цих справах. Але вийде він лише через чотири дні. У нього немає доступу до інформації на цих носіях, тобто виникають труднощі при підготовці до засідань. Наприклад, призначені дебати по бахчисарайської групі ( «справа Хізб ут-Тахрір» – ред.), але вибудовувати ефективний захист у зв’язку з цим він не може», – розповіла Семедляєва.

Верховний суд Криму розгляне апеляційну скаргу на арешт Курбедінова завтра. Однак захист, який представляли 13 юристів і адвокатів, висловлюють сумніви, що рішення Київського райсуду Сімферополя буде змінено.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Юрист усі звинувачення відкидає.

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Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Захист Курбедінова збирається оскаржити його арешт.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.