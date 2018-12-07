Захист Курбедінова подав апеляцію на його арешт

Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя, який заарештував Курбедінов на п’ять діб. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів один з адвокатів Курбедінова Едем Семедляєв.

«Вже подали апеляційну скаргу», – зазначив адвокат.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 7 грудня заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінов на п’ять діб.

Читайте також: Заарештований в окупованому Криму Еміль Курбедінов: що про нього відомо​

Рішення зачитав суддя Антон Цикуренко. Курбедінова арештували за статтею 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики чи символіки екстремістських організацій) за пост у соцмережі Facebook у 2013 році. За словами Курбедінова, скаргу на нього написав колишній мешканець Криму, який переїхав до Дамаску.

Біля будівлі суду в Сімферополі під час засідання 7 грудня зібрался люди. Вони організували флешмоб «Ти – наш народний захисник» на підтримку Курбедінова.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня. Він усі звинувачення відкидає.

Читайте також: Адвокат Курбедінова вимагає закрити справу через відсутність правопорушення​

Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.