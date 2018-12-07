Люди збираються на підтримку адвоката Курбедінова біля будівлі суду в анексованому Криму

Під будівлею Київського районного суду Сімферополя в анексованому Росією Киму збираються люди, щоб підтримати кримського адвоката Еміля Курбедінова, затриманого російськми силовиками 6 грудня.

Об’єднання «Кримська солідарність» публікує відео з місця подій.

Суд 7 грудня продовжує розгляд справи Курбедінова, якому загрожує адміністративний арешт за публікацію в соцмережі «Фейсбук» 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав у Дамаск.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, захищати Курбедінова будуть восьмеро захисників.

За інформацією активістів, сторона захисту подала клопотання, в тому числі про дозвіл фото- і відеофіксації. Суд клопотання задовольнив.

За інформацією об'єднання «Кримська солідарність», адвокат Еміне Авамілєва клопотала також про проведення альтернативної повторної експертизи щодо поданого як доказ обвинувачення документа, де вказана інформація про символіку, яка нібито була опублікована в 2013 році у Facebook Курбедінова. При цьому суд в клопотанні відмовив.

Курбедінов вважає, що його затримання російськими силовиками вранці 6 грудня відбувалося «на абсурдній підставі», і він не визнає обвинувачень в екстремізмі. Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.