В окупованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова

Співробітники центру з протидії екстремізму російського МВС в окупованому Криму затримали 6 грудня адвоката Еміля Курбедінова, відомого по багатьох процесах захисника прав кримських татар та інших громадян, незгодних із анексією півострова. Про це повідомив його колега, адвокат Едем Семедляєв.

За словами Семедляєва, оголошеною причиною затримання є повідомлення Курбедінова в соціальних мережах. Семедляєв вважає затримання Курбедінова частиною тиску на адвокатів і правозахисників в окупованому Криму та сусідній Росії.

За інформацією журналіста Радіо Свобода Антона Наумлюка, Курбедінов затриманий за підозрою в порушенні статті 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонена федеральними законами).

Курбедінов був затриманий по дорозі з дому в офіс. Повідомити про затримання він зміг уже з управління МВС.

Інформацію про затримання Курбедінова підтвердив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».