В окупованому Криму продовжать розглядати справу адвоката Курбедінова

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 7 грудня продовжиться розгляд справи кримського адвоката Еміля Курбедінова.

Початок засідання запланований на 8:30 за київським часом.

Курбедінов вважає, що його затримання російськими силовиками вранці 6 грудня відбувалося «на абсурдній підставі», і він не визнає звинувачень в екстремізмі. Адвокат зазначив, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Адвокату інкримінують статтю «пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій» російського кримінального кодексу. Йому загрожує адміністративний арешт за пост у соцмережі «Фейсбук» 2013 року. За словами колег Курбедінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, який переїхав у Дамаск.

За даними юристки Лілі Гемеджі, одним зі свідків у справі Курбедінова проходить співробітник ФСБ Росії Андрій Сушко, який, як вважають, брав участь у затриманні і катуванні кримчанина Рената Параламова.

Напередодні Сушко потрапив у список санкцій США через підозри в причетності до викрадення Параламова.

Управління МВС Росії в анексованому Криму поки що не коментувало цю інформацію.