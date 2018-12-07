Радіо Свобода Daily: Курбедінов взявся захищати моряків України, а тепер потрібно захищати його

«ЗСУ – це стіна, що захищає кожного з нас»

6 грудня в Україні відзначили День Збройних сил. Пересічні українці, волонтери, а також самі військовослужбовці цього дня ділилися своїми роздумами про те, що таке українська армія. Радіо Свобода зібрало частину таких думок.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Обличчя українських воїнів – фото

Синьо-жовтні листівки з привітаннями до Дня Збройний сил України розклеїли і в окупованому російськими гібридними силами Луганську.

Затримання Курбедінова

Співробітники центру з протидії екстремізму російського МВС в окупованому Криму затримали 6 грудня адвоката Еміля Курбедінова, відомого по багатьох процесах захисника прав кримських татар та інших громадян, незгодних із анексією Кримського півострова. За інформацією журналіста Радіо Свобода Антона Наумлюка, Курбедінов затриманий за підозрою в порушенні статті 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або іншої атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонена федеральними законами).

Відповідаючи на запитання російських журналістів під час перерви засідання Київського райсуду Сімферополя, Курбедінов наголосив, що він захищає командира малого броньованого катера «Нікополь», колишнього курсанта Академії ВМС імені Нахімова в Севастополі Богдана Небилицю, і «з цим пов’язує своє переслідування».

Далі стисло.

Верховна Рада підтримала припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Згідно з документом, Україна припиняє дію цього договору з 1 квітня 2019 року. Тобто цей законопроект передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Також народні депутати ухвалили закон, який передбачає надання статусу учасників бойових дій ветеранам УПА, УНРА, «Поліської Січі» та збройних формувань ОУН.

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату скликав на 13 грудня Архієрейський собор. «Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року», – написав речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

А українські консули почали відвідувати поранених українських моряків у столиці Росії Москві, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.«Потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані», – сказав Клімкін.

Меблі з Європи для Лівадійського палацу

На Лівадійський палац в окупованому Росією українському Криму чекають масштабні оновлення. Для музею закупили меблі на 10 мільйонів рублів. Серед предметів інтер'єру, замовлених для палацу, виявилися столи та стільці італійського виробництва. Як це можливо в умовах режиму санкції, з'ясовували Крим.Реалії.

«Укрмен» та інші супергерої

«Укрмен», «Патріот», «Воля», «Максим Оса» – це назви українських коміксів. В Україні комікси ще набувають поширення, а от у Європі та США це дуже популярний жанр. Героїзм 2014 року стимулював творчість. Тоді виникла перекладацька спільнота «Студія Ворон», учасники якої переклали понад 120 коміксів/графічних романів українською мовою. Її організував запорожець Денис Скорбатюк, який серед іншого досліджує історію українських коміксів.

Чим вечерятимуть у 2050 році і хто готуватиме?

До 2050 року населення планети може досягти дев’яти мільярдів. Нагодувати усіх – глобальна проблема. Дослідники кажуть, що зараз більше ніж 100 мільйонів людей мають проблеми із доступом до їжі. До того ж, фермерство – рослинництво і тваринництво, яке й виробляє продукти харчування, є водночас і фактором глобального потепління. Як дати їжу усім і при цьому врятувати планету? І як у цьому допоможе автоматизація? Наша журналістка зібрала нетрадиційні ідеї для вирішення цих проблем.

Їжте смачну, а головне, корисну їжу!

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