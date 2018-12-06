Українські консули відвідують поранених моряків у Москві – Клімкін

Українські консули відвідують поранених українських моряків у столиці Росії Москві, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані», – сказав Клімкін.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.