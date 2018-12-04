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04 Грудень 2018, Київ 13:28
Новини | Політика

Порошенко зустрівся з родинами захоплених українських моряків

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Президент України Петро Порошенко 4 грудня зустрівся з родинами захоплених Росією в Чорному морі українських військових моряків.

«Дякую родинам наших моряків за сьогоднішню зустріч. Не російським неправедним судом судити наших хлопців! Вони за статусом, за Женевською конвенцією є військовополонені і непідсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там нема ні правди, ні справедливості, ні закону», – написав Порошенко в мережі Twitter.

Захоплені російськими військовими в Чорному морі українські моряки отримали всі передачі, зібрані в окупованому Криму. Про це 4 грудня повідомив кримськотатарський активіст Різа Асанов.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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