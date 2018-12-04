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04 Грудень 2018, Київ 13:31
Новини | Політика

Українські моряки в Москві отримали всі передачі, зібрані в Криму – активіст

Один із ініціаторів збирання передач для моряків, активіст кримськотатрського національного руху Наріман Джелял

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Захоплені російськими військовими в Чорному морі українські моряки отримали всі передачі, зібрані в окупованому Криму. Про це 4 грудня повідомив кримськотатарський активіст Різа Асанов.

«Мені повідомили, що наші хлопці отримали всі передачі. Навіть посилки, відправлені поштою», – написав Асанов у Facebook.

Раніше кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк повідомив, що кримськотатарські активісти Наріман Джелял, Різа Асанов та інші не змогли передати в СІЗО всю привезену допомогу, тому частину передач відправили поштою.

Активісти приїхали 3 грудня до Москви, щоб передати зібрані на окупованому півострові речі і продукти захопленим українським військовослужбовцям, які перебувають у СІЗО «Лефортово».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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