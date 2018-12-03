Кримськотатарські активісти привезли до Москви передачі полоненим українським морякам

Кримськотатарські активісти приїхали 3 грудня до Москви, щоб передати зібрані на окупованому півострові речі і продукти захопленим українським військовослужбовцям, які перебувають у СІЗО «Лефортово». Про це розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

«Ми з друзями, відчайдушними і відважними людьми, взяли на себе відповідальність привезти зібрані в Криму передачі, речі, продукти. І за допомогою наших друзів тут, у Москві, передати їм (українським морякам – ред.) у руки, щоб вони, перебуваючи в тому настільки невеселому місці, почувалися нормально», – цитує слова активіста проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

27 листопада активісти оголосили про збір коштів у Криму для українських військових моряків. Пізніше активісти повідомили, що впродовж кількох днів зібрали понад 265 тисяч рублів (це понад 100 тисяч гривень).

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які намагалися мирно пройти з Чорного в Азовське море, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків. При цьому були поранені, за даними української сторони, шестеро з них; російська сторона заявляє про трьох поранених. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Полонених уже доставили з Криму до Росії, до Москви: нині 21 із них перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», ще троє – в медчастині ізолятора «Матроська тиша». Наразі не було повідомлень про те, щоб Росія за тиждень утримання полонених моряків дозволила відвідати їх українським консульським працівникам чи захисникам прав людини.

Європейський суд із прав людини ще 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також має обґрунтувати відповіді належними документами.