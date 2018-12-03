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03 Грудень 2018, Київ 18:17
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Активісти привезли передачі полоненим українським морякам в «Лефортово» та «Матроську тишу» – відео

Активісти привезли передачі полоненим українським морякам в «Лефортово» та «Матроську тишу» – відео
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Кримськотатарські активісти приїхали 3 грудня до Москви, щоб передати зібрані на окупованому півострові речі і продукти захопленим українським військовослужбовцям, які перебувають у СІЗО «Лефортово». Про це розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. 27 листопада активісти оголосили про збір коштів у Криму для українських військових моряків. Пізніше активісти повідомили, що впродовж кількох днів зібрали понад 265 тисяч рублів (це понад 100 тисяч гривень).

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