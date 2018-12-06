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06 Грудень 2018, Київ 18:37
Фотогалереї

Обличчя українських воїнів – фото

6 грудня – День збройний сил України.

Українці відзначають, що за останні чотири роки армія стала сильнішою, витривалішою, більш професійною і такою, що готова дати достойну відсіч ворогу.

Радіо Свобода розповідає про тих, хто є частиною цього нового українського війська.
&laquo;Анархіст&raquo; Його Радіо Свобода зустріло на передових позиціях під Маріуполем. Він матрос морської піхоти.&nbsp; Про те, як і де готують таких офіцерів, як він, можна почитати тут.&nbsp;
1 «Анархіст»

Його Радіо Свобода зустріло на передових позиціях під Маріуполем. Він матрос морської піхоти. 

Про те, як і де готують таких офіцерів, як він, можна почитати тут
&laquo;Малєжик&raquo; Цей солдат з позицій під Водяним, що на Донеччині, теж з морпіхів.&nbsp; Про те, як йому з побратимами служиться, читайте тут.&nbsp;&nbsp;
2 «Малєжик»

Цей солдат з позицій під Водяним, що на Донеччині, теж з морпіхів. 

Про те, як йому з побратимами служиться, читайте тут.  
​&laquo;Ряба&raquo; Йому 33 і він з Черкас. Цей військовий боронить позиції біля Мар&#39;їнки.&nbsp; &nbsp;
3 ​«Ряба»

Йому 33 і він з Черкас. Цей військовий боронить позиції біля Мар'їнки. 



 
&laquo;Лунатік&raquo;​ Олександр Ванек є бійцем другої штурмової роти батальйону &laquo;Донбас&raquo;.&nbsp; Ось, що він згадує про Іловайський котел:&nbsp;&laquo;Людей розкидало, як сірники. Всюди були тіла, їх розривало, випалювало. Ми дивом заїхали поміж цього пекла і хаосу до найближчого будинку, і одразу ж у борт прилетів снаряд. Мене викинуло, а машина горіла і вибухала ще потім години дві чи три. Пощастило мені. Перші хвилини я сидів під якоюсь стіною у повному ступорі і шоці. Мозок не міг прийняти реальність того, що відбувається&raquo;.&nbsp; Повністю його розповідь тут.&nbsp;
4 «Лунатік»​

Олександр Ванек є бійцем другої штурмової роти батальйону «Донбас». 

Ось, що він згадує про Іловайський котел: «Людей розкидало, як сірники. Всюди були тіла, їх розривало, випалювало. Ми дивом заїхали поміж цього пекла і хаосу до найближчого будинку, і одразу ж у борт прилетів снаряд. Мене викинуло, а машина горіла і вибухала ще потім години дві чи три. Пощастило мені. Перші хвилини я сидів під якоюсь стіною у повному ступорі і шоці. Мозок не міг прийняти реальність того, що відбувається». 

Повністю його розповідь тут
&laquo;Борисович&raquo; Він несе службу на передових позиціях української армії у селищі Південне, що під Горлівкою.&nbsp;
5 «Борисович»

Він несе службу на передових позиціях української армії у селищі Південне, що під Горлівкою. 
&laquo;Кольщик&raquo; Він &ndash; один з морпіхів, що тримають оборону на передовій у Широкино (Донеччина).&nbsp; Кореспондент Радіо Свобода п&rsquo;ять днів прожив з ним та його побратимами, зафіксувавши їхнє фронтове життя на фото і відео. Цей репортаж можна переглянути тут.&nbsp;
6 «Кольщик»

Він – один з морпіхів, що тримають оборону на передовій у Широкино (Донеччина). 

Кореспондент Радіо Свобода п’ять днів прожив з ним та його побратимами, зафіксувавши їхнє фронтове життя на фото і відео. Цей репортаж можна переглянути тут
&laquo;Одуванчик&raquo; Його місце служби &ndash; один зі взводно-опорних пунктів поблизу Кримського, що на Луганщині. На війну Євген Мітєєв потрапив у 2014 році під час другої хвилі мобілізації. &laquo;Образливо за країну стало, і пішов. Я вважаю, кожен повинен захищати свою країну, в якій живе&raquo;, &ndash; пояснює військовий.&nbsp; Більше про нього можна почитати тут.
7 «Одуванчик»

Його місце служби – один зі взводно-опорних пунктів поблизу Кримського, що на Луганщині. На війну Євген Мітєєв потрапив у 2014 році під час другої хвилі мобілізації.

«Образливо за країну стало, і пішов. Я вважаю, кожен повинен захищати свою країну, в якій живе», – пояснює військовий. 

Більше про нього можна почитати тут.
&laquo;Вікторовна&raquo; і Муха Вона медичний інструктор і є єдиною жінкою в роті морпіхів, що базується поблизу Широкиного. &laquo;Вікторовна&raquo; завжди багато і дуже смачно готує. Більше про неї та її побратимів читайте тут.&nbsp;
8 «Вікторовна» і Муха

Вона медичний інструктор і є єдиною жінкою в роті морпіхів, що базується поблизу Широкиного. «Вікторовна» завжди багато і дуже смачно готує.

Більше про неї та її побратимів читайте тут
&laquo;Арей&raquo; Цей матрос морської піхоти є членом 36 ОБрМП на передових позиціях у Широкино.&nbsp; Про його життя і службу читайте тут.&nbsp;
9 «Арей»

Цей матрос морської піхоти є членом 36 ОБрМП на передових позиціях у Широкино. 

Про його життя і службу читайте тут
&laquo;Хан&raquo; Володимир Баліхан &ndash;&nbsp;заступник командира батальйону окремої гірсько-штурмової бригади. Про службу цього формування читайте тут.&nbsp;
10 «Хан»

Володимир Баліхан – заступник командира батальйону окремої гірсько-штурмової бригади.

Про службу цього формування читайте тут

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