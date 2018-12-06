Обличчя українських воїнів – фото

6 грудня – День збройний сил України.



Українці відзначають, що за останні чотири роки армія стала сильнішою, витривалішою, більш професійною і такою, що готова дати достойну відсіч ворогу.



Радіо Свобода розповідає про тих, хто є частиною цього нового українського війська.