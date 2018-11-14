Життя солдата за 40 метрів від російських сил на Донбасі – фото

4 «Батько мені створював перешкоди кожен раз. Батько був проти з самого початку, бо сам у свій час в Афганістані проходив службу. Вони з моїм військовим комісаром служили разом. Війна почалася, я пішов. Відмовили раз, відмовили другий. Пізніше пішов напряму до комісара. Він сказав, що це тато (перешкоджає – ред.). Пішов до батька й нагадав йому, чого він мене вчив з дитинства – бути чоловіком до кінця. Або ти схибив, або ж чоловік до кінця. Тато заплакав і відпустив мене в армію. Я й пішов. Чоловік повинен захищати свій дім. Україна – це дім, захищаєш Україну, захищаєш свій дім, на цьому все сказано», – так Євген нас почав знайомити із своєю біографією