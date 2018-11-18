Українські позиції на Донбасі обстріляли 5 разів за поточну добу – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі повідомляє про 8 обстрілів українських позицій з боку сепаратистів станом на 18:00 18 листопада.
За даними штабу, обстріли відбувалися поблизу населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Про постраждалих українських військових не повідомляється.
Натомість представники угруповання «ДНР» заявили про обстріл Донецька та навколишніх сіл Саханка і Комінтернове. Про постраждалих інформації немає.
У свою чергу, угруповання «ЛНР» заявляє про 5 обстрілів їхніх позицій, внаслідок чого є один загиблий за добу з 17 на 18 листопада, більш свіжих даних наразі немає.
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.
Раніше режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.
Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.
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