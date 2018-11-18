Українські позиції на Донбасі обстріляли 5 разів за поточну добу – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі повідомляє про 8 обстрілів українських позицій з боку сепаратистів станом на 18:00 18 листопада.

За даними штабу, обстріли відбувалися поблизу населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Про постраждалих українських військових не повідомляється.

​Натомість представники угруповання «ДНР» заявили про обстріл Донецька та навколишніх сіл Саханка і Комінтернове. Про постраждалих інформації немає.

У свою чергу, угруповання «ЛНР» заявляє про 5 обстрілів їхніх позицій, внаслідок чого є один загиблий за добу з 17 на 18 листопада, більш свіжих даних наразі немає.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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