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Право на жизнь, образование, жилье и право на труд наиболее актуальны для жителей Донбасса. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра информации о правах человека. Их представили в Краматорске. Вместе с тем большинство опрошенных считают, что их права никогда не нарушались. Эта цифра вызывает большие сомнения у социологов и говорит, скорее, о правовой безграмотности населения, чем о повальном соблюдении прав человека в Донецкой и Луганской областях. При этом уровень доверия к государственным институтам невысокий, и все больше людей склонны одобрять самосуд, поскольку не верят в справедливость государства, и это несет угрозу новых региональных конфликтов.

Самым важным правом человека жители Донецкой и Луганской областей назвали право на жизнь. Такие данные приводит Центр информации о правах человека. Среди лидеров по важности остаются право на жилье, образование и работу. В целом в Украине наиболее остро стоит вопрос с социально-экономическими правами человека. Это, считают эксперты, говорит о низком уровне жизни людей. Относительно хорошо реализованы культурные права, но и они по пятибалльной шкале едва дотянули до оценки три.

«Политические, культурные и гражданские права и свободы оцениваются несколько лучше социально-экономических и экологических прав. Выше оцениваются культурные права, они на оценке примерно трех баллов по пятибалльной шкале. Три балла – это означает, что в принципе удовлетворительно. Они реализуются не так хорошо, но с этим можно мириться», – говорит аналитик фонда «Демократичные инициативы имени Илька Кучерива» Андрей Сухарина.

Нарушений базовых прав человека немного – считают 70 процентов респондентов на Донбассе. Эта цифра сначала удивила социологов, ведь она сильно отличается от того, что пишут СМИ, и средней оценки по Украине. Только потом эксперты допустили, что люди просто не знают своих прав, поэтому не могут понять, где и как они нарушаются.

Люди не знают о том, что их права нарушаются

«Первое, что нас поразило, что более 70 процентов респондентов на Донбассе считают, что их права никогда не нарушались. Это достаточно странная цифра. Я не верю, что они так говорят из-за определенный страхов, что их кто-то в чем-то обвинит. Я скорее склонен считать, что люди не знают о том, что их права нарушаются. Они чувствуют, что что-то не так, но они не знают, что речь идет именно о соблюдении их прав. Правовое образование для граждан должно стать стать одним из приоритетных действий власти», – считает эксперт Центра информации о правах человека Владимир Яворский.

Впрочем, права и свободы граждан всегда на противоположной чаше весов от обязанностей, которые ставит перед гражданами государственный аппарат. Но даже в обмен на социальные блага от государства жители Донбасса не готовы уступить свои свободы, говорят социологи.

Большинство опрошенных отказались бы менять свои свободы на материальные блага

«Донбасс – абсолютный лидер, здесь большинство опрошенных отказались бы менять свои свободы на материальные блага. Они готовы терпеть материальные лишения. В частности так заявило три четверти – 74 процента опрошенных жителей подконтрольной части Донбасса. И всего 11 процентов населения готовы отказаться от своих свобод, чтобы получить какие-то определенные материальные бонусы», – говорит директор Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Опасная тенденция, говорят социологи, наблюдается в области доверия к государственным институтам власти. Все больше людей одобряют самосуд, полагаются на незаконные методы достижения справедливости и не доверяют государственным органам власти и судам. В перспективе это может не только дискредитировать власть, но и привести к новым региональным конфликтам.

Могут порождаться новые вооруженные конфликты

«Могут порождаться новые вооруженные конфликты, подобные тому, что сейчас на Донбассе. Потенциально они могут разгореться и дальше по стране. Поскольку, если человек не доверяет государственным институтам, то он не ценит это государство. То есть, в определенный момент на определенной территории определенные люди скажут, что мы создаем здесь свое собственное государство, и если получат еще какую-то поддержку, то эти конфликты могут начаться где угодно. Потому что очень большая часть людей доведена до отчаяния», – предупреждает эксперт Центра информации о правах человека Владимир Яворский.

Чтобы этого избежать, считают эксперты, необходимо защищать права и свободы людей и реализовывать обязанности, которые государство взяло на себя по отношению к своим гражданам.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)