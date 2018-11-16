За півдоби 16 листопада бойовики не стріляли – штаб

З початку доби 16 листопада станом на 11 ранку не зафіксовано жодного обстрілу або іншої ескалації бойових дій, заявив на брифінгу речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

«Відзначу, що з початку поточної доби станом на 11.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил бойових дій та ворожих обстрілів поки не фіксувалося. Наші військовослужбовці перебувають напоготові, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил», – повідомив він.

При цьому за попередню добу Збройні сили України зафіксували 16 випадків порушення режиму тиші. В половині випадків підтримувані Росією бойовики застосовували міномети.

Зі свого боку бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР» звинувачують українську армію у 60 порушеннях режиму тиші за минулий тиждень. В аналогічному угрупованні «ЛНР» раніше заявляли про три обстріли з боку ЗСУ за минулу добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!