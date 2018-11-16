Зведення штабу: двоє поранених та знищені будинки в Південному

Упродовж доби 15 листопада контрольовані Росією бойовики 16 разів порушували режим тиші, йдеться в повідомленні штабу Операції об’єднаних сил.

Зокрема ввечері 15 листопада у штабі повідомляли про обстріл селища Південне з боку Горлівки. За даними військових, бойовики застосували міни калібру 120 міліметрів, які знищили два будинки місцевих жителів.

«Враховуючи те, що через цей населений пункт проходить водогін Горлівка – Торецьк, який забезпечує водопостачання майже 60-ти тисяч чоловік, через активні бойові дії російських окупаційних військ, існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування», – припускають у штабі, посилаючись на дані української сторони Спільного центру контролю та координації.

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Також ЗСУ повідомляють про обстріли в районах кількох населених пунктів, зокрема Станиці Луганської, Малинового, Вільного, Шумів, Авдіївки, Мар’їнки, Водяного та Широкиного. Двоє українських військових отримали поранення.

Від початку доби 16 листопада станом на 7 ранку вогневої активності з боку збройних угруповань не зафіксовано.

Зі свого боку в незаконному збройному угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах півдня окупованої ними території , зокрема околиць Горлівки. Внаслідок цього нібито зазнала поранень місцева мешканка.

В аналогічному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку Збройних сил за минулу добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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