Депутати надали статус ветеранів війни учасникам ОУН і УПА

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає надання статусу учасників бойових дій ветеранам Української повстанської армії (УПА) й Організації Українських націоналістів (ОУН).

За документ у цілому на засіданні парламенту 6 грудня проголосували 236 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ, який вносить зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надає «статус учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і, відповідно до закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», визнані борцями за незалежність України у XX столітті».

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Документ набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яка пропонує повторно присвоїти провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України.

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