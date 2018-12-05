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05 Грудень 2018, Київ 21:50
Новини | Політика

У Раді пропонують повторно присвоїти Бандері звання Героя України

Степану Бандері вже присвоювали звання Героя України у січні 2010 року

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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яка пропонує присвоїти провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України. Проект відповідного звернення до президента України зареєстровано в парламенті 5 грудня.

За повернення звання Героя України Бандері виступив 21 депутат з різних фракцій. Текст звернення наразі відсутній на сайті парламенту.

Тепер проект постанови має розглянути комітет з питань культури та духовності.

Бандера боровся за незалежність України і переміг – Мірошниченко
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Бандера боровся за незалежність України і переміг – Мірошниченко

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Степану Бандері вже присвоювали звання Героя України у січні 2010 року – за каденції третього президента України Віктора Ющенка. Відзнаку з рук президента отримав онук Бандери.

У квітні того ж року, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.

Банер на одній з будівель у місті Дрогобичі, 2018 рік
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