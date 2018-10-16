Поліція Мюнхена відкрила справу через провокацію на могилі Бандери – консульство

Поліція Мюнхена відкрила справу через провокаційні дії британського журналіста Грема Філіпса, який працює на російський телеканал RT і відомий своєю проросійською позицією. Про це повідомили у генеральному консульстві України у Мюнхені.

15 жовтня Філіпс вивісив на могилі лідера ОУН Степана Бандери плакат з написом: «Тут похований український нацист Степан Бандера».

"У зв’язку із великим суспільним резонансом та численними запитами ЗМІ щодо здійснення громадянином Великої Британії Філіпсом акту вандалізму на могилі Бандери в Мюнхені інформуємо, що 15 жовтня Генконсульство невідкладно зв’язалося з Управлінням поліції Мюнхена з інформацією про зазначений інцидент та проханням про відповідне реагування, в результаті чого було відкрито справу та здійснено необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії», – йдеться у повідомленні.

У консульстві зазначили, що наразі слідство триває. Після його закінчення матеріали передадуть місцевій прокуратурі «для належної правової оцінки скоєного».

«Генконсульство перебуває в контакті з мюнхенськими правоохоронними органами і тримає справу на особливому контролі», – підкреслили у дипломатичному представництві.

15 жовтня була річниця смерті Бандери, який помер в Мюнхені у 1959 році.

Філіпс привернув до себе увагу після оприлюднення відео, на якому він називає «зомбі» українця Володимира Жемчугова. Це сталося під час обміну, коли Жемчугова звільнили з полону бойовиків.

Посольство України у Великобританії кілька разів закликало британську владу розслідувати дії Філіпса та покарати його за антиукраїнську пропаганду.