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16 Жовтень 2018, Київ 13:45
Новини | Політика

Проросійський журналіст Філіпс зняв провокаційне відео на могилі Бандери у Мюнхені

Філіпс зняв відео на могилі Бандери у Мюнхені

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Британський журналіст Грем Філіпс, який працює на російський телеканал RT і відомий своєю проросійською позицією, вивісив плакат на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені. Відео з місця подій він опублікував у YouTube 15 жовтня.

«Тут похований український нацист Степан Бандера», – написано на плакаті.

15 жовтня – річниця смерті Бандери, який помер в Мюнхені у 1959 році.

Філіпс привернув до себе увагу після оприлюднення відео, на якому він називає «зомбі» українця Володимира Жемчугова. Це сталося під час обміну, коли Жемчугова звільнили з полону бойовиків.

Посольство України у Великобританії кілька разів закликало британську владу розслідувати дії Філіпса та покарати його за антиукраїнську пропаганду.

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