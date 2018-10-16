Проросійський журналіст Філіпс зняв провокаційне відео на могилі Бандери у Мюнхені

Британський журналіст Грем Філіпс, який працює на російський телеканал RT і відомий своєю проросійською позицією, вивісив плакат на могилі лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені. Відео з місця подій він опублікував у YouTube 15 жовтня.

«Тут похований український нацист Степан Бандера», – написано на плакаті.

15 жовтня – річниця смерті Бандери, який помер в Мюнхені у 1959 році.

Філіпс привернув до себе увагу після оприлюднення відео, на якому він називає «зомбі» українця Володимира Жемчугова. Це сталося під час обміну, коли Жемчугова звільнили з полону бойовиків.

Посольство України у Великобританії кілька разів закликало британську владу розслідувати дії Філіпса та покарати його за антиукраїнську пропаганду.