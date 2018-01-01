Акції на честь Степана Бандери в Україні минули без інцидентів – поліція

Акції до дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери в Україні завершилися без інцидентів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України 1 січня.

«У 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, в яких взяли участь понад 6,5 тисяч осіб. До охорони публічної безпеки було залучено майже 1,3 тисячі поліцейських та понад 730 військовослужбовців Національної гвардії України», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці МВС.

Один із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківської області. Вбитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським. В Україні вже впродовж багатьох років представники націоналістичних організацій організовують акції в день народження Бандери.

У МВС України повідомляли, що з нагоди річниці народження Бандери 1 січня 2018 року у 20 регіонах держави заплановані 54 масові заходи за участю понад 8 400 осіб.