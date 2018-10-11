«Проти Голіафа»: у центрі Києва з’явилися біографії вояків УПА

У вікнах будівлі інформаційної агенції «Укрінформ» у центрі Києва вивісили портрети з короткими біографіями вісьмох жінок і чоловіків з УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам – радянському та нацистському. Проект має назву «Проти Голіафа», він присвячений пам’яті оборонців України. Ініціаторами виставки виступили агенція «Укрінформ», Центр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам’яті.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, мета проекту – показати, як вибір однієї людини впливає на історію країни, а також вшанувати вояків УПА, котрі вели нерівну боротьбу проти двох тоталітарних режимів – гітлерівського і сталінського.

«Завдяки таким людям Україна нині є вільною, Україна існує як незалежна держава на мапі світу. Таким є підсумок боротьби УПА та підпілля ОУН у роки Другої світової війни і ще кілька років після її закінчення. У цьому проекті ми розповідаємо про вибір та рішення восьми осіб, які мали вплив на історію українського визвольного руху», – пояснила Радіо Свобода одна з авторів проекту з Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.

У проекті «Проти Голіафа» представлені історії очільників та бійців УПА та націоналістичного підпілля Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Галаса, Василя Кука, Євгена Грицяка, Катерини Зарицької, Ірини Томочко-Камінської та Іллі Оберишина.

Як розповіла Радіо Свобода Ярина Ясиневич, останній переховувався від переслідувань радянської влади понад 40 років: він вийшов з підпілля 3 грудня 1991 року після референдуму за Незалежність України.

Символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Цього ж дня Україна відзначає державне свято День захисників. Саме до цих двох дат організатори приурочили відкриття проекту, наголошує директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.