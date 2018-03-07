На Житомирщині сім днів на рік вивішуватимуть червоно-чорний прапор – облрада

Житомирська обласна рада затвердила перелік днів, у які на будівлях обласної адміністрації й ради, а також органів місцевого самоврядування регіону вивішуватимуть червоно-чорний прапор.

Згідно з рішенням, ухваленим на сесії 7 березня, депутати рекомендують піднімати прапор ОУН у «дати, пов’язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв».

1 січня – день народження провідника ОУН Степана Бандери

9 березня – день народження Тараса Шевченка

четверта неділя травня – Свято Героїв

23-24 серпня – День прапора і День Незалежності України

14 жовтня -–День захисника України, день створення УПА

21 листопада – День Гідності та Свободи

Депутати рекомендують керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань Житомирщини вивішувати революційний прапор ОУН на будівлях у вказані дні.

30 січня Львівська облрада затвердила перелік днів, в які на будівлях обласної адміністрації та ради, а також органів місцевого самоврядування на Львівщині вивішуватимуть червоно-чорний прапор.

16 лютого постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв’язків погодила проект рішення «Про використання революційного прапора ОУН на будівлях Київради та районних держадміністрацій», документ ще мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Також у лютому рішення пропонували ухвалити міській раді Кам’янського на Дніпропетровщині. Рішення не ухвалили, а між депутатами була сутичка.