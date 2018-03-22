Мерія Львова вирішила 9 разів на рік вивішувати поруч із державним прапором червоно-чорний

Депутати Львівської міськради ухвалили рішення «Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території Львова».

Згідно з цим документом, дев’ять разів на рік поруч із державним прапором України на Ратуші і будівлях районних адміністрацій вивішуватимуть червоно-чорний.

Зокрема, мова йде про 1 січня (день народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери), 3 лютого (річниця створення ОУН), 5 березня (смерть головнокомандувача УПА Романа Шухевича), 21 травня (день жертв політичних репресій та Свято Героїв), 14 червня (день народження голови проводу ОУН Євгена Коновальця), 30 червня (день проголошення Акту відновлення Української держави) та 14 жовтня (день створення УПА).

Таке рішення більшість депутатів ухвалила під тиском пікетувальників, які зібрались під стінами міської ради. 15 лютого Львівська міськрада ухвалила рішення, згідно з яким тільки рекомендувала вивішувати червоно-чорний прапор під час вшанування героїв національно-визвольних змагань. Протестували представники націоналістичних організацій.

«Ми прийшли без партійної символіки, лише з державним прапором і червоно-чорним. Міська рада 15 лютого лише рекомендувала вивішувати червоно-чорний, це таке було необов’язкове рішення, а ми вимагаємо, щоб поряд із державним вивішували червоно-чорний стяг на державних установах», – каже керівник «Правого сектора» Львівщини Тарас «Хаммер».

Згідно з сьогоднішньою ухвалою міськрада, у визначені дні розміщуватимуть також і символіку, пов’язану з іншими визначними подіями національно-визвольної боротьби.

Міський голова Андрій Садовий наголосив, що ситуація з ухвалою унікальна, бо всі голови фракцій є її авторами.

Для вивішування стягів місто спеціально закупить флагштоки.

В Україні низка районних, міських та обласних рад ухвалила рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорний у визначені дні.