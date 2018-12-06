Цвіркуни замість корів. Чим вечерятимуть у 2050 році і хто готуватиме?

До 2050 року населення планети може досягти дев’яти мільярдів. Нагодувати усіх – глобальна проблема. Дослідники кажуть, що зараз більше ніж 100 мільйонів людей мають проблеми із доступом до їжі. До того ж, фермерство – рослинництво і тваринництво, яке й виробляє продукти харчування, є водночас і фактором глобального потепління. Як дати їжу усім і при цьому врятувати планету? І як у цьому допоможе автоматизація?

Людство має десь 30 років до моменту, коли треба буде нагодувати близько 9 мільярдів потенційних ротів.

Що робити? Де взяти білок? Як ліквідувати проблему голоду? Як зійти з дороги, що веде до глобальної екологічної катастрофи? Питань багато, але й відповідей теж.

Сучасні стартапи пропонують нетрадиційні ідеї для вирішення цих проблем.

Більше, ще більше м’яса!

На шпальтах світових ЗМІ частіше з’являються новини про м’ясо нового покоління – тобто м’ясо без м’яса. І воно вже почало потрапляти на полиці магазинів у деяких країнах.

«Ринок уперше очікує посмакувати цими рослинними білками», – мовиться у статті видання Financial Times.

Походження: рослинне або лабораторне. В обидвох випадках вони не пов’язані з використанням тварин.

рослинне або лабораторне. В обидвох випадках вони не пов’язані з використанням тварин. Що всередині: Наприклад, компанія Impossible Food виготовляє м’ясо з рослинних білків, води, кокосової олії та гему (небілковий фрагмент гемоглобіну). Лабораторне ж виготовляють з клітин тварин.

Наприклад, компанія виготовляє м’ясо з рослинних білків, води, кокосової олії та гему (небілковий фрагмент гемоглобіну). Лабораторне ж виготовляють з клітин тварин. Навіщо: Сільське господарство потребує величезних ресурсів і негативно впливає на природу через викиди парникових газів. А це, в свою чергу, впливає на процес глобального потепління. Ну і, звісно, фактором є небажання убивати тварин. «Чисте» м’ясо має скоротити викид газів більш ніж на 60%, запевняють дослідники.

Сільське господарство потребує величезних ресурсів і негативно впливає на природу через викиди парникових газів. А це, в свою чергу, впливає на процес глобального потепління. Ну і, звісно, фактором є небажання убивати тварин. «Чисте» м’ясо має скоротити викид газів більш ніж на 60%, запевняють дослідники. «Лише в 2018 році середній американець буде споживати більше 100 кілограмів червоного м’яса та птиці, згідно з доповіддю Міністерства сільського господарства США», – повідомляє The Guardian.

Хто виготовляє? Виробленням «альтернативного» м’яса вже займається чимало компаній, які залучають мільйони доларів фінансування. Серед інвесторів – Білл Ґейтс та Леонардо ДіКапріо . Компанії: I mpossible Foods, Tyson Foods, Beyond Meat, Memphis Meats .

Виробленням «альтернативного» м’яса вже займається чимало компаній, які залучають мільйони доларів фінансування. Серед інвесторів – та . Компанії: I . Переваги? Розробники запевняють, що таке м’ясо дешевше і корисніше. Воно так само багате на білок і корисні речовини, а за смаком не відрізняється.

Ще (трохи) більше білка!

Ще один варіант, який набуває популярності – їстівні комахи. В інтернеті вже сьогодні можна купити, наприклад, крекери з різних цвіркунів. Кажуть, на смак вони нагадують горішки.

Навіщо це? Виробники наголошують, що виробництво одного кілограму яловичини потребує приблизно 22 тисячі літрів води, у порівнянні з 10 літрами на таку ж кількість фермерських цвіркунів, повідомляє The National. Для довкілля – це справжня перемога, адже багаті на протеїн комахи ростуть значно швидше, ніж худоба, а їхнє вирощення не несе негативних наслідків.

Виробники наголошують, що виробництво одного кілограму яловичини потребує приблизно 22 тисячі літрів води, у порівнянні з 10 літрами на таку ж кількість фермерських цвіркунів, повідомляє The National. Для довкілля – це справжня перемога, адже багаті на протеїн комахи ростуть значно швидше, ніж худоба, а їхнє вирощення не несе негативних наслідків. Хто це робить? В багатьох країнах їстівні комахи – не є чимось новим. На Заході ж цим займаються такі компанії як Eat Grub . І там, до речі, не лише комахи, але й черв’яки, коники та інші незвичні для їжі істоти, мовиться у статті.

В багатьох країнах їстівні комахи – не є чимось новим. На Заході ж цим займаються такі компанії як . І там, до речі, не лише комахи, але й черв’яки, коники та інші незвичні для їжі істоти, мовиться у статті. «Комахи – це не просто «їжа голоду», яку їдять в часи дефіциту їжі, або коли купувати звичайні харчові продукти стає складно, багато людей у всьому світі їдять комахи бо вони так хочуть, в основному через смаковість комах та їхнє місце в місцевих харчових культурах», – цитує The National один зі звітів ООН.

А хто готуватиме?

Новий кухар. І ось ми маємо 9 мільярдів ротів, які постійно хочуть їсти. Але швидкість годування також матиме значення, запевняють експерти. Тут вже на допомогу прийдуть роботи. Насправді, вже прийшли.

І ось ми маємо 9 мільярдів ротів, які постійно хочуть їсти. Але швидкість годування також матиме значення, запевняють експерти. Тут вже на допомогу прийдуть роботи. Насправді, вже прийшли. «Роботи, які здатні смажити м’ясо, різати помідори, й обсмажувати овочі й навіть робити піцу, роблять сферу швидкого харчування ще швидшою, але чи довіряєте ви шефу, який ніколи не пробував їжу, яку сам готує?», – запитує автор видання «Бі-бі-сі».

Ось в каліфорнійському ресторані Creator, наприклад, робот готує 120 бургерів на годину. Щоправда, поки що не зі штучного м’яса, але автоматизація заявляє про себе досить гучно.

При чому роботами керує не людина, а алгоритм машинного навчання, який використовує інформацію з 11 термічних сенсорів у кухонному відсіку, щоб забезпечити, щоб кожен шмат м’яса був саме таким, яким його замовили, мовиться у статті.

Ще один (вже існуючий) спосіб автоматизувати виготовлення їжі – друк на 3D-принтері. Наприклад, щоб «надрукувати» піццу – потрібні інгредієнти для її основи, а вже сир та орегано додати доведеться вручну.

«Багато хто з нас стурбований проблемами, з якими стикатимуться майбутні покоління, коли глобальне населення зростає, а природні ресурси Землі зменшуються. Хороша новина полягає в тому, що в усьому світі є велика кількість підприємців, як-от ті, що виробляють лабораторне м’ясо, які працюють над вирішенням деяких з цих проблем та заробляють кілька доларів у процесі. Нічого поганого в цьому немає», – підсумовує оглядач видання The Guardian.