У Китаї заявили про народження перших генетично відредагованих дітей. Прорив чи небезпека?

Китайський вчений заявив про народження перших у світі генетично відредагованих немовлят, яким змінили ДНК для попередження ВІЛ-інфекції. Така практика незаконна у багатьох країнах світу. Тож вчені почали бити на сполох, наголошуючи, що цей крок «відкрив скарбницю Пандори». В чому проблема?

У науковому світі тема генної інженерії – одна із найбільш суперечливих. Але поки вчені та експерти з біоетики розмірковують над різними аспектами цієї технології, в Китаї вже заявили про народження «відредагованих» дітей.

У неділю 25 листопада в інтернеті з’явилося відео із оголошенням китайського вченого Хе Цзянькуя про народження перших дівчат-близнюків із відредагованим ДНК для попередження ВІЛ-інфекції.

За його словами, ДНК дітей змінили за допомогою відносно нової, поки що вельми суперечливої технології CRISPR-Cas9. Діти цілком здорові і перебувають зі своїми батьками, повідомив Хе.

«Дві прекрасні китайські маленькі дівчинки на ім’я Лулу і Нана з’явилися на цей світ кілька тижнів тому і плакали так само, як і будь-які інші немовлята», – розповідає вчений у відеозверненні, опублікованому на порталі YouTube.

Вчений Хе Цзянькуй заявив про народження генетично модифікованих дітей:

Хе навчався у Стенфордському університеті і нині працює в лабораторії в південному китайському місті Шеньчжень. Та доказів своєї роботи він не надав, тож вона не була незалежно перевірена чи опублікована в рецензованому науковому журналі, мовиться у статті британського видання The Guardian.

Проте 28 листопада на Саміті з редагування геному людини в Університеті Гонконгу Хе вперше виступив із промовою на захист своєї роботи. Він сказав, що пишається зміною генів дівчат-близнюків, передає «Бі-бі-сі».

Він також повідомив, що своє дослідження передавав науковому журналові для перегляду, проте назви видання не оголошував.

Як це зробили?

Особливістю відносно нової техніки генного редагування CRISPR-Cas9 є те, що вона дозволяє редагувати ДНК людини з надвисокою точністю, причому ще навіть до народження дитини.

Як повідомляв професор у відео, жінці зробили класичне екстракорпоральне запліднення, але яйцеклітини були генетично модифіковані перед імплантацією в матку. Таким чином дослідник попередив передачу ВІЛ-інфекції від батька дівчатам.

Хе пояснив, що вісім подруж, що складаються з ВІЛ-позитивних батьків та ВІЛ-негативних матерів, добровільно вирішили взяти участь у його експерименті, але одне з подруж зрештою відмовилося. Науковець також повідомив, що наразі ще один «відредагований» ембріон перебуває в утробі матері, і що за станом новонароджених він спостерігатиме протягом наступних 18 років.

У Південному університеті науки і техніки в Шеньчжені заявили, що не знали про дослідницький проект і вже розпочали розслідування. Там кажуть, що Хе був у неоплачуваній відпустці з лютого. Хе підтвердив це і заявив, що сам фінансував свій проект, пише «Бі-бі-сі».

«Скринька Пандори»

У багатьох країнах світу втручання у гени людини заборонене, тому що зміна ДНК передаватиметься наступним поколінням, і поки що не зрозуміло, які це матиме наслідки.

У самому Китаї ситуація дещо відрізняється – там немає прямої юридичної заборони на генну модифікацію ембріонів. Але там діють етичні стандарти, що забороняють імплантувати людські ембріони, використані для досліджень, людям чи тваринам для репродукції. Дослідження Хе цю заборону порушило.

Тож дії Хе призвели не лише до критики, але і до початку розслідування цієї справи з боку китайської влади. Національна комісія охорони здоров’я Китаю наступного ж дня наказала чиновникам «серйозно розслідувати і перевірити» заяви вченого.

Такий експеримент заборонений китайськими законами, повідомив державні ЗМІ заступник міністра науки і технологій Сюй Наньпін, пише «Бі-бі-сі». Китай дозволяє лабораторні дослідження стовбурових клітин ембріонів людини лише впродовж максимум 14 днів, пояснив Сюй. Після цього вони мають бути знищені.

Понад сто китайських вчених у спільній заяві засудили дії Хе як «божевілля» і закликали владу ухвалити закони, що регулювали б такі досліди, мовиться у статті.

«Відкрили скриньку Пандори, але ми можемо ще мати можливість закрити її, перш ніж все це стане непоправним», – мовиться у заяві вчених. До критики приєдналася і група юристів та дослідників ВІЛ-інфекції.

Реакція поза межами Китаю також була гострою. А в самому Китаї в найпопулярнішій у країні соцмережі мікроблогів «Сіна Вейбо» результати роботи китайського вченого стали однією з найбільш обговорюваних тем у вівторок. Користувачі переймалися саме потенціалом технології, яку зможуть використовувати заможні люди для створення собі «дизайнерських немовлят» та «надлюдей», мовиться у статті.

А Стівен Гокінґ попереджав

Про небезпеку цього писав у своїх останніх міркуваннях відомий вчений Стівен Гокінґ, який пішов з життя у березні на 77-му році життя. Він допустив можливість того, що генна інженерія цілком може дозволити створення таких надлюдей.

«Тільки-но з’являться такі надлюди, з’являться також і значні політичні проблеми із «невдосконаленими» людьми, які не зможуть із ними конкурувати. Ймовірно, вони вимруть або втратять значення. Натомість будуть відбуватися перегони самовдосконалюваних істот у цьому їхньому самополіпшенні з дедалі більшою швидкістю», – писав учений.

Та багато хто переконаний: попри побоювання й критику серед вчених, лише питанням часу є те, коли редагування генів перетвориться на виправдану можливість для вдосконалення людського тіла і здоров’я.