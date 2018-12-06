Окупований Крим. Як в умовах санкцій для Лівадійського палацу закуповують меблі з Європи?

На Лівадійський палац в окупованому Росією українському Криму чекають масштабні оновлення. Для музею закупили меблі на 10 мільйонів рублів. Серед предметів інтер'єру, замовлених для палацу, виявилися столи та стільці італійського виробництва. Як це можливо в умовах режиму санкції, з'ясовували Крим.Реалії.

Лівадійський палац, який з 2014 року контролюється підконтрольною Кремлю владою Криму, служить місцем проведення численних російських самітів і високих зустрічей. Керівники Росії регулярно збираються там, щоб закликати своїх союзників до об'єднання в боротьбі з «загрозами від Європи та Заходу». Особливо така риторика посилилася після того, як країни Євросоюзу ввели санкції щодо російської влади через анексію Криму. Чиновники навіть показово «воюють» з європейськими продуктами.

Але все це не заважає їм витрачати мільйони федеральних коштів на європейські блага.

«Вирішили пристойні кабінети взяти»

У листопаді для Лівадійського палацу купили партію меблів: від дзеркал і позолоченого трюмо до крісел і стільців. Всі покупки коштували 10 мільйонів рублів (4,2 мільйона гривень ‒ ред.). Серед іншого, понад 4 мільйони (близько 1,6 мільйона гривень ‒ ред.) витратили на купівлю меблів італійського виробництва.

Всі закупівлі оформлені за статтею «покращення матеріально-технічної бази» в межах російської державної програми «Розвиток культури, архівної справи та збереження об'єктів культурної спадщини Криму до 2020 року».

«У нас майже кожного місяця відбуваються заходи, на яких проходять переговори як міжнародні, так й урядового рівня. Ми організовуємо кімнати для переговорів, але у нас навіть немає власного столу, за яким сиділи б перші керівники та вели переговори. Ми завжди ставили маленький журнальний столик, але це недоречно й негарно, навіть орендували меблі в інших організаціях. Нам виділили гроші під матеріально-технічну базу, й ми вирішили пристойні кабінети взяти», ‒ розповіла підконтрольна Росії директор палацу-музею Лариса Декушева кримському виданню «Крыминформ».

«Чорне дерево. Італія»

За інформацією російського реєстру держзакупівель в листопаді музею купили кабінет для переговорів. Згідно з умовами договору, він мав бути оснащений двома столами, кріслом і стільцем з чорного полірованого дерева зі вставками з натуральної шкіри італійського виробництва. Меблі оцінені в 1,9 мільйона рублів (800 тисяч гривень ‒ ред.).

Це замовлення дісталося підприємцю із Сімферополя Людмилі Фарафоновій. Російське свідоцтво підприємця, за інформацією Федеральної податкової служби, вона отримала в 2015 році. Основним видом діяльності підприємця в документі значиться виробництво текстильних виробів. Хоча торгувати меблями та іншими товарами їй теж дозволено.

У текстильному та торговельному бізнесі Людмила Фарафонова працює з 2000 року. Вона досі зареєстрована в українському правовому полі як суб'єкт вільної економічної зони «Крим».

З 2014 року підприємцю вдалося налагодити співпрацю з підконтрольною Росії кримською владою. Для Лівадійського палацу вона раніше постачала туалетну білизну та текстиль. А ось італійські меблі їй замовляють вперше.

«Червоне дерево. Італія»

Ще одну партію меблів італійського виробництва, але з червоного дерева в Лівадійському палаці купили для залів експозицій за 2,4 мільйона рублів (1 мільйон гривень ‒ ред.).

Відповідно до замовлення, незабаром у якомусь із цих залів з'являться два італійських столи, крісло та стілець.

Меблі музею постачатиме підприємець із Сімферополя Світлана Шакаліна.

Вона теж займається виробництвом текстильних виробів і торгівлею. Більше ніякої інформації про неї у відкритому доступі немає.

Як обійти санкції

Обидві підприємиці, які взяли на себе зобов'язання постачати італійські меблі в Лівадійський палац, в документах російських держзакупівель вказують, що їхні офіційні рахунки відкриті в РНКБ ‒ російському банку, який з 2014 року перебуває під санкціями, оскільки працює в Криму. Ця обставина унеможливлює оплату покупок в Європі. А значить, закупівля та доставка цих меблів у Крим не зможе обійтися без участі російських посередників. Як працює ця схема, ми докладно описували на прикладі постачання до Криму європейських автомобілів.

Отримати пояснення від Людмили Фарафонової та Світлани Шакаліної нам не вдалося ‒ їхніх контактів не виявилося ні в установчих документах Федеральної податкової служби, ні у відкритому доступі.

Договори про купівлю італійських меблів для Лівадійського палацу підписала директор музею Лариса Декушева. Але спілкуватися з нами вона відмовилася.

Купівля італійських меблів для Лівадійського палацу схожа на досвід роботи в Криму магазинів великих європейських компаній. Залишатися на півострові в умовах санкцій їм допомагають російські фірми, які виконують для них роль ширми й рятують від неприємних наслідків за порушення режиму санкції.

Журналіст-розслідувач литовського антикорупційного видання «Муніципальний сканер» Михайло Маглов каже, що компаніям, які бажають обійти санкції, це вдається, оскільки в Європі не відстежують їхнього дотримання.

Зараз немає жодного випадку, щоб когось покарали за порушення режиму санкцій у Європі

«Наявні кримські санкції, принаймні в Європі, залишаються на папері. Тобто принцип такий: компанії, які відповідальні, які розуміють, вони їх дотримуються, а компанії, які хочуть їх обійти, дуже легко обходять, тому що зараз немає жодного випадку, щоб когось покарали за порушення режиму санкцій в Європі. Це велика проблема європейської угоди щодо санкцій. Вона передбачає відповідальність за неотримання, але в ній немає абсолютно ніякого механізму моніторингу дотримання цих санкцій», ‒ пояснював він раніше Крим.Реалії.

Майже п'ятирічний режим санкцій в Криму не призвів до зникнення там європейських і західних товарів. Крим.Реалії неодноразово писали, що за допомогою російських посередників на півострів постачають новинки західних і європейських брендів техніки, кінопродукції, одягу, автомобілів та інших товарів. Італійські меблі для Лівадійського палацу лише доповнюють список цих прикладів.