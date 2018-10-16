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16 Жовтень 2018, Київ 18:44
Новини | Міжнародні

Верховний суд Росії відмовився розглядати скаргу Siemens щодо повернення турбін з Криму

Компанія намагалася оскаржити відмову російських судів накласти арешт на турбіни, що опинилися в Криму

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Верховний суд Росії відмовив німецькому концерну Siemens у розгляді скарги на відмову судів нижчих інстанцій повернути компанії чотири газотурбінні установки для електростанції, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Компанія надала турбіни для будівництва електростанції в Краснодарському краї. Але натомість в липні 2017 року стало відомо, що структури російської державної компанії «Ростех» вивезли їх до окупованого Росією Криму. Таке вивезення було здійснене в обхід санкцій Євросоюзу для будівництва ТЕС у Севастополі й Сімферополі.

Німецький концерн спробував оскаржити перевезення турбін до Криму, вимагаючи через суд накласти на них арешт, проте російські суди відхиляли позови.

Попри скандал із цією оборудкою, в січні 2018 року один із підрозділів Siemens повідомив про новий проект співпраці з державною корпорацією «Ростех».

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