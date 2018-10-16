Верховний суд Росії відмовився розглядати скаргу Siemens щодо повернення турбін з Криму

Верховний суд Росії відмовив німецькому концерну Siemens у розгляді скарги на відмову судів нижчих інстанцій повернути компанії чотири газотурбінні установки для електростанції, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Компанія надала турбіни для будівництва електростанції в Краснодарському краї. Але натомість в липні 2017 року стало відомо, що структури російської державної компанії «Ростех» вивезли їх до окупованого Росією Криму. Таке вивезення було здійснене в обхід санкцій Євросоюзу для будівництва ТЕС у Севастополі й Сімферополі.

Німецький концерн спробував оскаржити перевезення турбін до Криму, вимагаючи через суд накласти на них арешт, проте російські суди відхиляли позови.

Попри скандал із цією оборудкою, в січні 2018 року один із підрозділів Siemens повідомив про новий проект співпраці з державною корпорацією «Ростех».