Російський голова окупованого Криму Аксьонов зустрівся з президентом Сирії Асадом

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом. Фото з зустрічі оприлюднено на сторінці Аксьонова у мережі Facebook.

Деталі переговорів поки невідомі.

Представники російської влади Криму на чолі з Аксьоновим прибули в Сирію 15 жовтня. Вони заявляють про намір підписати з Сирією кілька угод про співробітництво. Сергій Аксьонов, зокрема, заявив про намір постачати з окупованого Росією Криму до Сирії зерно.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».

У Сирії з 2011 року триває воєнний конфлікт, який розпочався з протестів проти президента Башара Асада. Відтоді у країні загинуло вже понад 400 тисяч людей. Росія й Іран надають сирійському президенту Башару Асаду ключову підтримку в цьому конфлікті.